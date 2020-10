Motorcoureur Jeffrey Buis verovert wereldtitel in Supersport 300-klasse: ‘Ongelofelijk dat dit is gelukt’

MOTORSPORTJeffrey Buis is op sensationele wijze wereldkampioen geworden in de Supersport 300-klasse. Het talent uit Steenwijkerwold (18) had zaterdag aan een zesde plaats op het circuit van Estoril voldoende om teamgenoot Scott Deroue af te troeven.

Winnen was in Portugal niet noodzakelijk voor Buis, met 28 punten voorsprong op Deroue voor de laatste twee races. Hij moest enkel en alleen zijn MTM-teamgenoot en concurrent uit Nijkerkerveen in het oog houden. De strijders speelden in de race geen prominente rol na een matige kwalificatie. Deroue stond als 18de op de grid, pal voor Buis.

Mede door de nodige valpartijen schoven de Kawasaki's van Deroue en Buis tijdens de race naar voren in het veld, waarbij Deroue constant een paar plaatsen voor zijn rivaal lag. Tot de laatste ronde, toen Buis na een staaltje slipstreamen van de bovenste plank een paar plaatsen goed maakte. Hij passeerde twee rivalen, waaronder Deroue. Dat was meer dan genoeg voor het kampioenschap.

Euforie

In Steenwijkerwold leidde de ontknoping van de race tot euforie. Al bleef dat bij moeder Cynthia Buis wel redelijk binnen de perken. ,,Geweldig natuurlijk’’, reageerde ze bij de lokale omroep SLOS. ,,Maar ik heb niet gekeken, ik vind het allemaal veel te spannend. Ik werd wel constant op de hoogte gehouden.’’ Vader Constantijn was één van de weinige Nederlanders die wel op het circuit werd toegelaten. Vanwege de beperkingen rond het coronavirus had Buis in het hele jaar nog geen race live kunnen zien.

Voorzien van een gouden helm, een shirt met gouden opdruk en startnummer 1 op de motorfiets verdween Buis na de huldiging in een mediacircus, waarin pas na een uurtje de eerste reactie opgevangen kon worden. ,,Dit is een super gevoel, ongelofelijk’’, stelde Buis, die door de crashes voor zijn neus tijdens de race een paar hachelijke momenten meemaakte. ,,Aanvankelijk ging het allemaal niet zo goed, maar ik heb de race toch naar mij toe kunnen trekken. Dat begint nu wel in te dalen.’’

Quote Aanvanke­lijk ging het niet goed, maar ik heb de race naar mij toe kunnen trekken Jeffrey Buis, Supersport 300-coureur

Het is een opmerkelijke prestatie van Buis, die in zijn eerste seizoen in de Supersport 300-klasse pas als veertiende eindigde. Terwijl Deroue al jaren toonaangevend is in het jonge kampioenschap, dat in de eerste drie seizoenen werd gedomineerd door rijders uit Spanje. De laatste Nederlandse wereldkampioen in het wegracen was Michael van der Mark, in 2014 de beste in de Supersport-klasse.