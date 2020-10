Motorcoureur Jeffrey Buis verovert wereldtitel Supersport 300-klasse in Estoril

Winnen was in Portugal niet noodzakelijk voor Buis, met 28 punten voorsprong op Deroue voor de laatste twee races. Hij moest enkel en alleen zijn MTM-teamgenoot en concurrent uit Nijkerkerveen in het oog houden. De strijders speelden in de race geen prominente rol na een matige kwalificatie. Deroue stond als 18de op de grid, pal voor Buis.

Euforie

In Steenwijkerwold leidde de ontknoping van de race tot euforie. Al bleef dat bij moeder Cynthia Buis wel redelijk binnen de perken. ,,Geweldig natuurlijk’’, reageerde ze bij de lokale omroep SLOS. ,,Maar ik heb niet gekeken, ik vind het allemaal veel te spannend. Ik werd wel constant op de hoogte gehouden.’’ Vader Constantijn was één van de weinige Nederlanders die wel op het circuit werd toegelaten. Vanwege de beperkingen rond het coronavirus had Buis in het hele jaar nog geen race live kunnen zien.

Het is een opmerkelijke prestatie van Buis, die in zijn eerste seizoen in de Supersport 300-klasse pas als veertiende eindigde. Terwijl Deroue al jaren toonaangevend is in het jonge kampioenschap. De laatste Nederlandse wereldkampioen in de motorsport was Michael van der Mark in 2014 de beste in de Supersport-klasse.