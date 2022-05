Motorpech kost Charles Leclerc de winst: ‘Geen enkele indicatie dat dit ging gebeuren’

Leclerc vertelde bij Sky Sports dat het defect compleet uit het niets kwam. ,,Eigenlijk weet ik ook niet meer dan wat er is gebeurd. Ik had geen enkele indicatie dat dit ging gebeuren en plots was ik al het vermogen kwijt. Dat is erg vervelend. We zullen hiernaar moeten kijken", aldus de coureur die voor het eerst dit seizoen de eindstreep niet haalde. ,,Want we kunnen het ons niet veroorloven dat dit vaker gaat gebeuren. De koppositie in het WK is niet het belangrijkste nu. Dat is de performance van onze eigen auto. Dat gaat wel goed, dus ik kan niet wachten om nu huiswaarts te keren voor een mooi resultaat in Monaco.”