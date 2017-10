Mourinho krijgt laan in Setubal

Fábregas geeft toe: Ik heb pizza naar Ferguson gegooid

16:54 Op 24 oktober is het 13 jaar geleden dat ‘The Battle of the Buffet’ zich afspeelde. In de catacomben op Old Trafford was er een opstootje tussen de spelers van Manchester United en Arsenal. United-coach Sir Alex Ferguson kreeg zelfs een stuk pizza tegen zich gegooid. Nu is eindelijk bekend wie de dader was: Cesc Fábregas.