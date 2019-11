Mourinho over vroege wissel Dier: ‘Niet m'n bedoeling hem te kwetsen’

Bij een zege zijn Valencia of Chelsea al zeker van knock-outfase

8:05 • Ajax bij zege in Lille nog níet zeker van overwintering, Chelsea of Valencia wél • Spanjaarden wonnen eerste duel op Stamford Bridge met 1-0 • Michy Batshuayi, Oriol Romeu, Juan Mata, Asier del Horno en Didier Deschamps speelden ooit voor beide clubs • Scheidsrechter vanavond in Mestalla is de Duitser Felix Zwayer