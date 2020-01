Muguruza is ook te sterk voor Halep en staat in finale tegen Kenin

Kenin verrast favoriet Barty en staat voor het eerst in finale Grand Slam

7:32 Sofia Kenin heeft de Australische Ashleigh Barty de weg naar de finale van de Australian Open versperd. De 21-jarige Amerikaanse versloeg de als eerste geplaatste Barty in de halve finale in Melbourne in twee sets: 7-6 (6) 7-5. Het is de eerste finale in een grandslamtoernooi voor de Amerikaanse.