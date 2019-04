Muguruza prolongeert titel in Monterrey

Luiten stelt teleur in laatste ronde Texas Open

7:53 Golfer Joost Luiten heeft het Texas Open op de baan in San Antonio in mineur afgesloten. De 33-jarige Rotterdammer had voor zijn vierde ronde 76 slagen nodig. Daarmee bleef hij 4 slagen boven het baangemiddelde (par). Met een totaal van 287 slagen zakte Luiten naar de 63ste plaats in de eindstand.