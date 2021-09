Muguruza stuurt op US Open Azarenka naar huis

De opvallende weg van GA Eag­les-trai­ner Tristan Berghuis (25) naar De Adelaars­horst: ‘Steven is brutaler, eigenwij­zer’

19:30 Er was er eens een dag dat alles anders was… Tristan Berghuis grinnikt en knikt instemmend. Het is minder dan tien jaar geleden pas dat een goudomrande carrière lonkte voor de pas 25-jarige Apeldoorner. Maar Stamford Bridge en het Philips Stadion verdwenen uit zicht en nu is De Adelaarshorst zijn thuis. Niet als voetballer, maar als trainer van Go Ahead Eagles.