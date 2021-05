Mühren verrast en neemt na droomseizoen bij Cambuur ‘enige juiste afslag’ terug naar huis

Fred Grim maakt overstap van RKC naar Willem II: ‘We streven aanvallend en verzorgd voetbal na’

7:21 Na drie seizoenen vertrekt hoofdtrainer Fred Grim bij RKC Waalwijk. De 55-jarige trainer maakt de overstap naar de Brabantse buurman Willem II, waar hij een tweejarig contract heeft getekend. Grim is in Tilburg de opvolger van Zeljko Petrovic, die vertrok bij Willem II nadat hij de club rechtstreeks in de eredivisie hield.