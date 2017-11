Mulder en Smeekens vervullen bijrol op Noors feestje

De Noor Lorentzen pakte net als vorige week in Heerenveen de overwinning in de eerste omloop op de kortste afstand. Jan Smeekens en Ronald Mulder vervulden daarbij met een zevende (Mulder) en een achtste plaats (Smeekens) een bijrol. De twee stonden vorige week bij de tweede vijfhonderd meter in Thialf nog op het podium.