'Müller gaat snel weg bij Bayern München'

Bertens ziet concurren­te Bencic verliezen

8 oktober Belinda Bencic, een concurrente van Kiki Bertens in de strijd om een ticket voor de WTA Finals, is in de eerste ronde van het indoortoernooi van Linz blijven steken. De Zwitserse, als tweede geplaatst in Oostenrijk, werd in drie sets verrast door de Duitse Anna-Lena Friedsam: 6-4 2-6 6-2.