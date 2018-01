Murray bijna halfjaar uitgeschakeld na heupoperatie

,,De chirurg is erg blij met hoe de operatie is gegaan. Ik ben optimistisch over de toekomst", vertelt Murray tegen Britse media. De drievoudig Grand Slam-winnaar denkt dat hij weer op 95 procent van zijn oude niveau kan komen.



De Brit hoopt binnen acht weken weer te kunnen trainen. Na de operatie kreeg hij te horen dat herstel zeker 14 weken duurt. ,,Maar ik ben niet geïnteresseerd in een comeback op een specifiek toernooi", vertelt Murray. ,,Het plan is om rond het grasseizoen weer fit te zijn, maar ik ga zeker niets overhaasten."