Murray boekt eerste zege na blessure en lijkt fit voor US Open

Makkelijk ging het niet voor voormalige nummer één van de wereld. Pas na ruim 2,5 uur won Murray in drie sets: 3-6 6-4 7-5. Murray maakte in juni van dit jaar, na elf maanden blessureleed, zijn wedstrijdrentree op het gras van Queen's. Daar verloor hij meteen van de Australiër Nick Kyrgios. Een week later boekte hij op het gras van Eastbourne zijn eerste overwinning van dit jaar door de Zwitser Stan Wawrinka te verslaan. Hij meldde zich na de nederlaag tegen Kyle Edmund af voor Wimbledon, het toernooi dat hij twee keer won.



Murray treft in Washington in de tweede ronde opnieuw Edmund, die sinds de blessure van Murray geldt als de Britse nummer één in het tennis. Murray heeft nog een kleine maand om fit te worden voor het vierde Grand Slam-toernooi van het jaar. De US Open begint op 27 augustus.