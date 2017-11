Murray breekt voor de tweede maal met coach Lendl

,,Ik ben Ivan dankbaar voor zijn hulp en zijn begeleiding in de afgelopen jaren'', liet Murray weten. ,,Ik wens Andy een goede voortzetting van zijn carrière toe'', liet Lendl (57) op zijn beurt weten.



Murray werkte eerst tussen 2012 en 2014 samen met de Amerikaan, die in Ostrava in Tsjechië werd geboren. De dertigjarige Schot won in die periode onder meer titels op Wimbledon, de US Open en de Olympische Spelen. Daarna nam Amelie Mauresmo de coaching van Murray over. Lendl keerde in 2016 terug in de technische staf van de Schot, die daarna opnieuw Wimbledon en olympisch goud won en tevens nummer één van de wereld werd.