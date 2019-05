Murray krijgt wildcard voor toernooi van Queen's

Maurice Steijn is voor PEC Zwolle topkandi­daat om vertrek­kend trainer Jaap Stam op te volgen

6 mei Maurice Steijn is de grootste kanshebber om Jaap Stam op te volgen als trainer van PEC Zwolle. De clubleiding van de eredivisionist is bereid in de buidel te tasten voor de huidige oefenmeester van VVV.