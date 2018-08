Murray met moeite door eerste ronde US Open

Murray had het best lastig met de nummer 448 van de wereldranglijst uit Australië. Hij is ook met heel andere ambities dan voorheen in New York begonnen. De 31-jarige Schot veroverde in 2012 zijn eerste grandslamtitel in New York en behoorde vrijwel altijd tot de titelfavorieten. Maar nu is hij op de weg terug, na een lange periode met veel blessureleed.