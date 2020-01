Murray moet rentree uitstellen: 'Rotterdam komt nog te vroeg’

Murray stond niet op de spelerslijst van het ABN AMRO World Tennis Tournament, maar was dus wel van plan om te spelen in Ahoy. In november deed hij namens Groot-Brittannië nog mee aan de Davis Cup tegen Nederland en versloeg hij Tallon Griekspoor in het enkelspel. ,,Ik wil niks overhaasten in mijn herstel, dus luister ik naar mijn lichaam en doe ik een stapje terug. Het bot moet langer herstellen dan eerst werd verwacht", laat Murray weten, die in 2009 in Rotterdam zegevierde.



Murray werkt in de sportschool en yogazaal aan zijn herstel. Wanneer Murray, die zich al eerder afmeldde voor de Australian Open, zijn rentree maakt is niet bekend.