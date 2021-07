Murray na intens gevecht: ‘Speel nog steeds vanwege momenten als deze’

,,Een van de redenen waarom ik nog steeds speel, is vanwege momenten als deze”, zei Murray. ,,Waarom zou ik dit opgeven?” De voormalig nummer 1 van de wereld, nu 118de op de mondiale ranking, kampte de afgelopen jaren met problemen aan zijn lies en vooral zijn heup. Het was na een ingrijpende heupoperatie zelfs de vraag of Murray zou terugkeren op de tennisbaan.

De drievoudig grandslamwinnaar knokte zich met horten en stoten terug en doet nu voor het eerst sinds 2017 in het enkelspel weer mee aan Wimbledon, met een wildcard. Murray werd op het ‘heilige’ gras in Londen nog nooit voor de derde ronde uitgeschakeld en hij wist dat ook tegen Otte te voorkomen, in een meeslepende partij die bijna 4 uur duurde. ,,Ik had ieders hulp nodig en de fans hebben me geweldig gesteund”, zei Murray over de 7500 toeschouwers op het Centre Court. ,,Ik heb genoten van het einde van de partij, van het middelste deel iets minder.”

Volledig scherm © EPA

De Schot, die Wimbledon in 2013 en 2016 won, gaat het in de derde ronde opnemen tegen de als tiende geplaatste Denis Shapovalov uit Canada. ,,Ik ben moe nu”, zei Murray. ,,Ik gleed ook een paar keer uit, het gras is behoorlijk glibberig. Maar als ik alles zo overzie, voel ik me goed. Mijn heup voelt goed. Ik heb nu een rustdag en hopelijk kan ik daarna weer iets moois laten zien.”