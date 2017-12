Murray onderuit bij rentree tegen Bautista-Augut

Andy Murray viel op het laatste moment in voor Novak Djokovic bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi, maar moest zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Roberto Bautista-Agut. In de partij werd slechts een set gespeeld, die won Bautista met 6-2.