Murray stuit meteen op Wawrinka in Eastbourne

Murray kreeg vrijdag een wildcard van de organisatie in Eastbourne. Hij wil zich op het Engelse gras testen met het oog op Wimbledon, het grandslamtoernooi dat hij in 2013 en 2016 won. Murray treft ook in Eastbourne gelijk een tegenstander van formaat, al is Wawrinka geen grasspecialist. De Zwitser probeert na een knieblessure zijn oude niveau terug te vinden, maar hij heeft dit jaar nog weinig aansprekende resultaten geboekt. De winnaar van het duel der wildcardhouders treft de Brit Kyle Edmund in de tweede ronde.