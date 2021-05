Murray vergelijkt Frans spelershotel Roland Garros met toilet

Promes, Vilhena, Van de Beek en zelfs Dumfries moeten vrezen op bijltjes­dag bij Oranje

8:45 De EK-campagne van Oranje is officieel gestart. 15 internationals zijn alvast in Zeist voor een korte trainingsstage. Onder hen ook spelers voor wie de spanning stijgt. Vandaag horen ze of ze mee mogen in de definitieve EK-selectie.