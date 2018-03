Murray verwacht op tijd fit te zijn voor grasseizoen

Braspennincx, Van Riessen en Büchli door op WK

16:14 Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen hebben bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn de laatste zestien bereikt in het sprinttoernooi. Braspennincx versloeg in de eerste ronde de Canadees Amelia Walsh. Van Riessen was te sterk voor de Japanse Yuka Kobayashi.