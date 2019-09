Murray wil graag meedoen aan vernieuwde Davis Cup

Het landentoernooi kent komende editie een nieuwe opzet. Het traditionele knock-outsysteem maakt plaats voor een finaleronde van een week, met achttien deelnemende landen. Murray, die na een zware heupoperatie weer terug is op de baan, hoopt de Britse tennisploeg te kunnen helpen in Madrid.

Groot-Brittannië zit in de poule bij Nederland en Kazachstan. ,,Als ik word geselecteerd, dan wil ik graag spelen", zei Murray bij Sky Sports. ,,Maar ik wil niet geselecteerd worden omdat ik vier jaar geleden, toen we de Daviscup wonnen, zo goed speelde. Nee, in de Davis Cup moeten de beste tennissers spelen waarmee je de grootste kans hebt om te winnen.”