N’tab beleeft eindelijk zijn doorbraak: ‘Goud is nu binnen shooting range’

Het was een statistiek die niet bij zijn status paste, die hem achtervolgde ook. Nog nooit eindigde hij in de top 10 bij de WK afstanden. Met Dai Dai N’tab, in 2017 al winnaar van de wereldbeker op de 500 meter, wilde het lang niet vlotten op de belangrijkste toernooien. Zo miste hij ook de Olympische Winterpelen in Pyeongchang en reed hij het jaar na die dreun gedemotiveerd rond. ,,Toen was schaatsen echt niet leuk.”

Vrijdag sprintte hij eindelijk die nare statistiek uit de boeken. Zijn tijd van 34,62 seconden betekende de eerste WK-podiumplaats. ,,Ja, voor het eerst in mijn leven, dat voelt als een doorbraak”, zei N’tab. ,,Op mijn 22ste begon ik aan die reeks van verprutste WK’s en de gemiste Spelen. Nu ben ik 26 en al even bezig, maar daarom mag ik heel blij zijn met deze bronzen medaille.”

Volledig scherm Het podium, met van links naar rechts: Pavel Koelizjnikov, Laurent Dubreuil en Dai Dai N'tab. © AP

Mede vanwege een mindere start was hij niet opgewassen tegen winnaar Laurent Dubreuil, in 34,39 de eerste Canadese winnaar op de 500 meter sinds sprinticoon Jeremy Wotherspoons derde titel in 2008. Tussen hen in zat nog de de Russische drievoudig wereldkampioen Pavel Koelizjnikov met 34,54. Kai Verbij en Ronald Mulder eindigden als vierde en vijfde.

,,Het goud heb ik nu binnen shooting range”, zei N’tab. Al zal hij dan moeten afrekenen met de foutjes die nog te vaak in zijn races sluipen. Dit brons, een jaar voor de Winterspelen in Peking, moet dan ook een begin zijn. Met coach Jac Orie sleutelde hij de laatste weken nog aan zijn startpositie. In zijn eerste winter bij Jumbo-Visma, na jaren bij Reggeborgh, bleek N’tab al meer stabiel dan voorheen. ,,Het programma is top en met Hein Otterspeer, Kai Verbij, Thomas Krol en mezelf hebben we de beste trein ter wereld.”

