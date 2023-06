Na 17 jaar weer een Nederlandse speler bij Rangers: Sam Lammers tekent vierjarig contract in Glasgow

Lammers wordt de twaalfde Nederlandse speler in dienst van Rangers. Ronald Waterreus was van 2004 tot 2006 de laatste Nederlander als speler actief was op Ibrox. Giovanni van Bronckhorst was er vrij recent nog wel de manager, van 18 november 2021 tot 21 november 2022. Eerder was ook Dick Advocaat coach van de Schotse recordkampioen, van juni 1998 tot december 2001. Lammers gaat bij Rangers spelen met rugnummer 14, dat op Ibrox eerder werd gedragen door Ronald de Boer en Steven Naismith.

Lammers werd op 22 september 2020 voor 8 miljoen euro door PSV verkocht aan Atalanta. Bij de club uit Bergamo scoorde hij slechts 2 keer in 19 optredens. Lammers werd de afgelopen drie seizoenen verhuurd, maar was ook bij Empoli (1 goal in 14 wedstrijden), Eintract Frankfurt (2 goals in 22 wedstrijden ) en Sampdoria (1 goal in 20 wedstrijden) niet bepaald succesvol als spits. Met de club uit Genua degradeerde Lammers dit seizoen zelfs uit de Serie A, met slechts 19 punten uit 38 wedstrijden. Bij PSV scoorde de linksbenige Lammers ook slechts zes keer in 29 duels, nadat hij zich in de jeugd en bij Jong PSV (30 goals in 63 duels) nog had getoond als makkelijk scorende spits.

,,Ik ben erg enthousiast om me bij Rangers aan te sluiten, mijn eerste indrukken zijn allemaal goed geweest, dus ik heb nog meer zin in het seizoen dat nu begint. Ik kwam in contact met de manager Michael Beale en hij kwam naar me toe in Italië. We hadden een goed gesprek en hij gaf me een presentatie over de club en over hoe ik erbij kon horen. Vanaf dat moment was ik enthousiast voor dit project en om naar Glasgow te komen", zegt Lammers op de clubsite. ,,Ik wist al een aantal dingen over Rangers, ik ken de geschiedenis, ik weet dat het een enorme club is in Schotland en ook wereldwijd, maar het is altijd goed om de persoonlijke kant te ervaren voordat je ergens tekent.”

De 42-jarige Engelsman Michael Beale won 22 van de 28 wedstrijden als coach van Rangers sinds hij Giovanni van Bronckhorst tijdens het WK opvolgde, maar Rangers eindigde dit seizoen met 92 punten nog zeven punten achter kampioen Celtic. De rivaal uit Glasgow staat nu op 53 landstitels, nog maar twee minder dan Rangers. In het seizoen 2020/2021 werd Rangers kampioen met Steven Gerrard als coach, maar in elf van de afgelopen twee seizoenen ging de titel steeds naar Celtic. Die club raakte onlangs de Australische coach Ange Postecoglou kwijt aan Tottenham Hotspur, waar hij werd aangesteld nadat de komst van Feyenoord-trainer Arne Slot niet haalbaar bleek.

Nederlandse spelers bij Rangers

Pieter Huistra (1990-1995)

Peter van Vossen (1995-1998)

Theo Snelders (1995-1999)

Giovanni van Bronckhorst (1998-2001)

Arthur Numan (1998-2003)

Michael Mols (1999-2004)

Bert Konterman (2000-2003)

Ronald de Boer (2000-2004)

Frank de Boer (2003-2004)

Fernando Ricksen (2000-2006)

Ronald Waterreus (2004-2006)

