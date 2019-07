Na Besiktas en Trabzonspor meldt ook Galatasaray zich voor Dervisoglu

Technisch manager Henk van Stee van Sparta bevestigt de berichtgeving in de Turkse media. ,,Ja, het klopt dat we vandaag een gesprek hebben gevoerd met Galatasaray”, zo laat Van Stee weten. ,,Maar, en daarin val ik in herhaling: er valt pas serieus te praten over een overgang wanneer we een bod ontvangen waarmee wij kunnen leven. Dat is tot dusver niet gebeurd.”