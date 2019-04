Na de dood terugkeren als het sleutelbeen van Wilco Kelderman

Zou hij hebben gevloekt? Gehuild? Geschreeuwd? Getierd? Zou hij met dingen hebben gesmeten? Zou hij zich op de grond hebben geworpen, de blik naar de hemel hebben gewend en met een snik in zijn stem hebben geroepen: ,,Waarom? Waarom dan toch???”



Of zou Wilco Kelderman alleen een keer hebben gezucht toen hij het slechte nieuws kreeg?



Het resultaat van een glijpartij op een Catalaanse rotonde: een gebroken nekwervel en – alweer – een gebroken sleutelbeen. De hoeveelste keer dat is weet ik niet – ergens ben ik de tel kwijtgeraakt. Het sleutelbeen van Kelderman ziet er ondertussen uit als het LEGO-ruimteschip dat ik vroeger had. Maar dan wel na die keer dat ik hem uit het raam van mijn slaapkamer had gegooid in de veronderstelling dat ie wel zelf een stukje zou kunnen vliegen.