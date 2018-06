Na de hel komt de tennishemel voor coach Sven Vermeulen

Johnson steviger aan de leiding in US Open, Woods, Spieth en McIlroy missen de cut

9:02 Dustin Johnson is na de tweede ronde in zijn eentje leider in het US Open, de tweede Major van dit jaar. De Amerikaanse nummer één op de wereldranglijst noteerde in moeilijke omstandigheden een score van 67 slagen, drie onder par, op de baan van Shinnecock Hills in Southampton. Hij nam vier slagen afstand van zijn eerste belagers, zijn landgenoten Scott Piercy en Charley Hoffman.