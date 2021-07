Na de TT is het in Assen de hoogste tijd voor het WK Superbike, met 35.000 mensen op de tribune

Zo heb je door de coronapandemie een jaar niets, en zo zijn er op hetzelfde circuit twee topevenementen in korte tijd. Na de TT van eind juni is Assen komend weekeinde het strijdtoneel van het WK Superbike.

Het evenement zou eigenlijk in april gehouden worden, maar dat bleek door de coronamaatregelen geen optie. Nu staat het licht wel op groen en is er in vergelijking met de TT ook meer mogelijk. Zo zijn er per dag 35.000 toeschouwers welkom (bij de TT waren dat er 11.500), is de horeca geopend en kunnen fans weer ‘gewoon’ een pet of T-shirt kopen bij merchandise-stands. Een bericht afgelopen week dat er ‘extra bussen op zondag worden ingezet om toeschouwers te kunnen vervoeren’ doet racefans herinneren aan een ouderwets dagje Assen.

Dat ook de kassa’s bij het circuit weer zijn geopend hoort bij de tijd waar je bij het woord corona alleen aan een biertje dacht. Een volledig vaccinatiebewijs, negatief testbewijs of herstelbewijs is wel een vereiste om binnen te komen en ook meteen weer de link naar de huidige tijd.

Blikvanger

Michael van der Mark geldt in Assen als grote blikvanger. De coureur uit Rotterdam komt sinds dit seizoen, na vier jaar bij Yamaha, uit voor BMW en staat in de tussenstand voor het WK (na vier van de elf raceronden) op de achtste plaats. Assen geldt niet alleen als thuisrace, maar ook een van z’n favoriete circuits. In tien optredens stond de 28-jarige Van der Mark zeven keer op het podium.

In Assen krijgt hij komend weekeinde drie kansen om de fans (weer) te laten juichen. Vrijdag staat in het teken van trainingen, zaterdag om 14.00 uur is de eerste race. Op zondag is om 11.00 uur eerst de sprintrace en om 14.00 uur de tweede race.

In een andere klasse, de Supersport 300, komen maar liefst zeven Nederlanders in actie. Jeffrey Buis uit Steenwijkerwold is daarin de regerend wereldkampioen.