Na drie keer knielen voor Black Lives Matter blijft Magnussen staan

Kritiek Vettel

Sebastian Vettel van Ferrari leverde eerder kritiek op het organiseren van de steunbetuiging in de strijd tegen ongelijkheid en racisme. ,,Het is niet alleen aan ons als coureurs", zei de coureur van Ferrari. ,,Wij organiseren de races niet. Dus ik denk dat het niet alleen in ons belang is. We hebben geprobeerd om een signaal af te geven, waarvan wij overtuigd zijn. Maar na de eerste race zijn we door de FIA en FOM in de steek gelaten omdat zij ons niet hielpen met het organiseren.”