Na Dumoulin en Kruijswijk ook Mollema naar Boxmeer

Bauke Mollema is toegevoegd aan het deelnemersveld van het eerste criterium na de Tour de France. De renner van Trek-Segafredo is daarmee de achtste Tourdeelnemer die maandag in Boxmeer aan de start verschijnt. Al eerder werden Tom Dumoulin, Laurens ten Dam, Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek, Wout Poels en Koen de Kort gecontracteerd.

,,Mollema was in de achterliggende jaren een trouwe klant in Boxmeer. En het is een hele aardige gast die zich in deze Tour prima in de kijker heeft gereden. In eerste instantie viel hij voor Boxmeer buiten de boot. We zaten met het budget aan het eind. Maar met de inzet van extra sponsorgelden kunnen we Bauke toch naar Boxmeer laten komen'', aldus rondebaas Pierre Hermans.