Na één helft is de tank leeg bij Pickwick

Bij rust stond het nog maar 5-0. Maar het viel daarna niet meer bij te benen voor Pickwick, volgens aanvoerder Mike Klunder had dat een duidelijke oorzaak. ,,Het kostte teveel energie in de eerste helft, dat merkte je wel met maar twee wissels langs de kant. Dat we goed speelden merkte je ook aan de tegenstander, want ze waren behoorlijk tegen elkaar aan het mekkeren. We kwamen ook echt wel op hun helft. Dus we hebben prima gespeeld, zeker in de eerste helft.”