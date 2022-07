Na een monsterrit vanuit Minsk nu de Nederlandse hitte, IJslander Willum Willumsson beleeft bijzondere entree bij GA Eagles

Hij valt met zijn neus in de (gesmolten) boter. Of juist niet, het is maar hoe je het bekijkt. Uitgerekend op de dag dat in Nederland allerlei hitterecords sneuvelen, maakt Willum Thor Willumsson zijn officieuze debuut voor Go Ahead Eagles. Dinsdagochtend om tien uur, op een veld zonder publiek in Terwolde tegen een elftal vol contractloze profs (Team VVCS). Willumsson doet een dik uur mee in de met 5-1 gewonnen oefenwedstrijd.