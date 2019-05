Na elf jaar keert Rauwerdink bij Dynamo in Apeldoorn terug op oude nest

Terug op het oude nest. Dynamo voelt als thuiskomen, familie zelfs, zegt Rauwerdink. ,,De zes jaren dat ik hier heb gespeeld, zijn bepalend geweest voor mijn carrière. Ze vormen de basis, durf ik wel te zeggen’’, maakt de passer/loper geen geheim van zijn liefde voor zijn oude club. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik alleen bij Dynamo zou gaan spelen als ik naar Nederland zou terugkeren. Vorig jaar hebben we ook al contact gehad, maar toen besloot ik nog één jaar in het buitenland te spelen.’’

Griekenland

Rauwerdink verlengde toen zijn contract bij Olympiakos Piraeus met een jaar, maar besloot destijds wel als international van Nederland te stoppen. ,,Het werd tijd om meer aandacht aan het thuisfront en mijn studie te gaan besteden. Het was toen de keuze tussen een jaar langer Griekenland en stoppen bij Oranje, of terugkeren naar Nederland en stoppen als international’’, vertelt Rauwerdink.

Het werd een jaar langer Griekenland. Maar Oranje plaatste zich vorig jaar zomer wel sinds lange tijd voor het WK, het toernooi dat Rauwerdink in zijn carrière als international nooit mocht spelen. ,,Op het laatste moment werd ik alsnog gebeld of ik mee wilde. De keuze was niet moeilijk.’’

Keuze

Nu is het moment alsnog aangebroken om het buitenland vaarwel te zeggen en terug te keren naar Nederland en daarmee Dynamo. ,,Het is ook een duidelijke keuze voor mijn gezin. De kinderen zijn nu 4 en 6 jaar en woonden met mijn vrouw al weer in Nederland. De laatste periode zat ik in het buitenland en zij in Nederland. Dat wilden we niet langer. Het is ook mooi geweest zo.’’

Maar begin niet over afbouwen bij Rauwerdink, want het fanatisme straalt nog steeds van zijn woorden af. ,,Ik vind de sport nog veel te leuk. Ik zal wel andere trainingsuren maken als de rest, want ik combineer de sport met mijn studie HRM. Daar ben ik in 2015 aan begonnen en het wordt tijd dat ik die afmaak. Dat kan hier. Aan de andere kant breng ik wel heel veel ervaring mee. Alles wat ik de jaren in het buitenland heb geleerd kan ik hier overbrengen naar de jongere spelers.’’

Volledig scherm Jeroen Rauwerdink in 2013 in actie tijdens een volleybal-oefeninterland tussen Nederland en Duitsland. © ANP

Ervaring

Want de ploeg van trainer/coach Redbad Strikwerda is jong. ,,Het zou mooi zijn als ik een rol kan spelen in het overbrengen van ervaring. Net zoals ik dat had toen ik 16 jaar was en mee mocht trainen met het eerste. Toen werd ik geholpen door mannen als Bas en Mike van de Goor, Joost Kooistra. Dat was echt geweldig. Die rol wil ik nu op me nemen’’, zegt de oud-international die komende zomer stage gaat lopen bij de volleybalbond. ,,Dat is onderdeel van mijn studie. Ik ben blij en dankbaar dat Dynamo me de gelegenheid geeft om dat te kunnen doen.’’