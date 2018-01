Na Haase ook Del Potro een prooi voor winnaar Bautista Agut

Bautista Agut, die als vijfde was geplaatst, won het toernooi in Auckland ook al in 2016. Del Potro keert ondanks de nederlaag terug in de top tien van de wereld. De voormalig winnaar van de US Open behoorde in augustus 2014 voor het laatst tot de beste tien tennissers van de wereld.



Bij de Australian Open is Bautista Agut, die in de halve eindstrijd in Nieuw-Zeeland Robin Haase uitschakelde na een marathonpartij, in de eerste ronde gekoppeld aan zijn landgenoot Fernando Verdasco. Del Potro staat tegenover de Amerikaan Frances Tiafoe.