Na het matchpoint vloeien tranen en champagne bij tennissters

Billie Jean King Cup Tennis­sters dankzij Schuurs en Rus verder in Billie Jean King Cup

20:26 De Nederlandse tennissters hebben zich geplaatst voor de volgende fase van het toernooi om de Billie Jean King Cup. Het team van coach Paul Haarhuis was op het gravel in de Maaspoort in Den Bosch te sterk voor China: 3-2.