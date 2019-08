Na Hogenkamp pakt ook Rus titel op ITF-toernooi

Schuurs en Grönefeld verliezen dubbelfina­le in Toronto

22:24 Demi Schuurs en haar Duitse tennispartner Anna-Lena Grönefeld hebben naast de titel bij het Canadese Open gegrepen. De als eerste geplaatste Tsjechische speelsters Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova waren in de finale in twee sets te sterk: 7-5, 6-0. Na 1 uur en 5 minuten was de eindstrijd in Toronto voorbij.