Na maanden keihard trainen eindigt EK abrupt voor Emma Oosterwegel: ‘In één keer is het allemaal voorbij’

Even bleef ze woensdagochtend op de baan liggen, om te proberen te beseffen wat er gebeurd was. Het beeld vertelde in één oogopslag wie de boosdoener was. Door datgene waarvoor ze naar het historische Olympiastadion was gekomen ging een streep, een goede meerkamp draaien. Vervolgens biggelden de waterlanders over haar wangen en werd ze getroost door collega’s. De tranen hield ze aan het eind van de middag in bedwang, al klonk uren later aan de telefoon de teleurstelling nog door ieder woord heen. ,,Het gaat redelijk nu, maar dit is natuurlijk niet waarvoor ik kwam.”