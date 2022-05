Na Nadal buigt ook Djokovic voor Spaans supertalent Alcaraz

met poll 18-jarige PEC-supporter moet 20.000 euro boete betalen na 'val' in RKC-stadion: ‘Dit is buitenpro­por­ti­o­neel’

Een 18-jarige supporter van PEC Zwolle heeft een boete van 20.000 euro gehad van RKC Waalwijk vanwege vermeende misdragingen tijdens de cruciale wedstrijd RKC-PEC (0-2) op 23 april. Toen PEC-supporters in het uitvak in Waalwijk het eerste doelpunt van hun club vierden, raakte hij volgens zijn lezing in de verdrukking en belandde hij daardoor op het veld. Daar is hij door stewards aangehouden en afgevoerd.

6 mei