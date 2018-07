Na twintig jaar sneuvelt nationaal record op 400 meter van Ester Goossens, 'maar ik ben nog steeds trots'

Goossens zag het aankomen, zegt ze. De inmiddels 45-jarige oud-atlete uit Beekbergen volgt de atletiek nog op de voet. ,,Dat is nu een stuk makkelijker met alle onlinevoorzieningen en social media. Dat was in mijn tijd natuurlijk heel anders. Ik ben niet verrast dat mijn record nu sneuvelt, het zat er al aan te komen. De top is breder geworden en die meiden stuwen elkaar naar grotere hoogtes.’’

Volledig scherm Ester Goossens in actie tijdens het EK atletiek in Boedapest in 1998. Daar liep de Nederlandse atlete het nationaal record op de 400 meter horden, in een tijd van 54,68 seconden. Dat record staat nu nog steeds. © ANP

Goossens kan zich haar eigen race van twintig jaar geleden nog goed herinneren. ,,Dat was tijdens de Europacup in Malmö. Heel gek, normaal gesproken denk ik helemaal niet na tijdens wedstrijden, maar bij die race gingen er al bij het startblok al gedachten door mijn hoofd. ‘Is dit de race die ik me altijd zal herinneren?’, vroeg ik mezelf af. Na 200 meter lag ik derde, geloof ik, en zag ik twee meiden aan de zijkant nog voor me lopen. Toen moest ik wel gas geven.’’ Met als gevolg de 51,35 die twintig jaar lang in de boeken bleef staan als Nederland record. ,,Een hele scherpe tijd’’, wist ze toen al. ,,Maar met alle faciliteiten die de atletes daarna hadden, moest het een keer sneuvelen.’’

Macht

Teleurgesteld is ze echt niet, nu ze haar record op de 400 meter outdoor kwijt is. ,,Nee joh, ik vind het prachtig als mensen goed presteren op de atletiekbaan. Ik ben heel trots op wat ik zelf heb neergezet in die tijd, dat wel. Ik mis dat gevoel nog wel eens, hoor. Dat gevoel van de juiste vorm, van macht hebben. Heerlijk. Die tijd is niet meer, maar ik heb er enorm van genoten. En ik heb natuurlijk nog drie records op mijn naam staan’’, doelt ze op de 400 meter indoor, 400 meter horden en de 800 meter indoor. ,,Die indoorrecords zullen wel sneuvelen, want als ze buiten in de buurt komen, kan dat binnen ook. Maar mijn record op de 400 meter horden blijft wel even staan, denk ik. Daar zijn ze nog niet in de buurt geweest. En bij de junioren heb ik ook nog een nationaal record op de 400 meter indoor. Die telt ook voor mij hoor.’’

De nationale records die Ester Goossens nog op haar naam heeft staan (senioren):

400 meter indoor, 1998, Valencia, 51,82 seconden.

400 meter horden, 1998, Boedapest, 54,68 seconden.