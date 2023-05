Na verloren Vuelta revancheert Demi Vollering zich direct in Baskenland met overtuigende zege

Guusje Steenhuis mist finale bij WK judo in Doha, Korrel laat zich verrassen

Judoka Guusje Steenhuis heeft zich bij de wereldkampioenschappen judo niet kunnen plaatsen voor de finale in de klasse tot 78 kilogram. De 30-jarige Nederlandse was in de halve eindstrijd niet opgewassen tegen de Française Audrey Tcheumeo. Steenhuis werd met een waza-ari verslagen.