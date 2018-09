Na Vormer ook Vanaken langer bij Club Brugge

Einde seizoen Van Baarle houdt gebroken bekken over aan val in Vuelta

22:24 Dylan van Baarle heeft een gebroken bekken overgehouden aan zijn val in de Vuelta. Hierdoor is zijn seizoen voorbij en mist de Nederlander van Team Sky de WK wielrennen in Innsbruck, waar hij uit zou komen op de tijdrit. Jos van Emden is zijn vervanger.