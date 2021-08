Na Vuelta-succes droomt Fabio Jakobsen van WK: ‘Samen met Mathieu van der Poel kan ook’

Spar­ta-coach Henk Fraser slaakt noodkreet: ‘Je kunt nu al uittekenen hoe dit afloopt’

29 augustus Het seizoen is amper begonnen, maar Sparta zit nu al in de sores. Zaterdag, in de met 2-0 verloren uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles, werd opnieuw duidelijk dat de selectie van de Rotterdamse club te smal is om te kunnen overleven in de eredivisie. Intussen vreest coach Henk Fraser, die Laros Duarte naar FC Groningen ziet gaan, dat een kwalitatieve impuls uitblijft. ,,En dan kun je nu al uittekenen hoe dit gaat aflopen.”