Naam van Sherrock ligt nog op ieders lippen: ‘Dit kan een doorbraak zijn’

Het wordt al de grootste hype in het darts genoemd sinds de WK-finale van 2007 tussen Raymond van Barneveld en Phil Taylor. Dat Barney op het eerste WK na zijn overstap naar de PDC ‘The Power’ versloeg, zorgde voor een aardverschuiving in Engeland. Nu ligt de naam van Fallon Sherrock (25) op ieders lippen. In de rode dubbeldekkers in de straten van Londen, op de Britse tv en zeker in Ally Pally.



Ted Evetts hoor je ook vaak. Hij droop met een traantje af. ,,Ik sta aan de verkeerde kant van de geschiedenis”, was zijn nuchtere reactie. Toch pakte de 22-jarige het sportief op. ,,Darts is oorspronkelijk een kroegspel, maar tegenwoordig is het zoveel meer dan dat. Het werd tijd dat een vrouw dit zou presteren. Fallon Sherrock komt alle lof toe, ze heeft het echt verdiend om te winnen.”