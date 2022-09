Naast Bauke Mollema ook Daan Hoole op WK-tijdrit

Stunt blijft uit voor Tim van Rijthoven op US Open, Gijs Brouwer laatste Nederland­se troef

Het is Tim van Rijthoven niet gelukt ook voor een stunt te zorgen in de tweede ronde van de US Open. De nummer 117 van de wereld won tegen de Noor Casper Ruud de eerste set, maar mocht de zege toch in vier sets aan de nummer 5 van de plaatsingslijst laten. Het werd 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-4 voor Ruud.

1:39