Naast Merckx ook De Vlaeminck in het ziekenhuis opgenomen

Proces Gascoigne vanwege aanranding: ‘Ik wilde vertrouwen dikke vrouw opkrikken’

19:23 Paul Gascoigne (52) heeft vandaag op de eerste procesdag ontkend dat hij een vrouw in de trein heeft aangerand. ‘Gazza’, die in het verleden in het nieuws kwam vanwege alcoholproblemen, zou een vrouw ‘krachtig’ op de mond hebben gezoend.