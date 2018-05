NAC: wéér alle hoop op 'suikeroom' Manchester City

Wie komt, wie gaat?Wie komt, wie gaat? Wordt de hele selectie verbouwd of volstaat een gerichte aankoop? Kortom, hoe heet wordt de transferzomer bij de eredivisieclubs. Dit artikel wordt in de loop van de dag aangevuld. Vandaag negen clubs, morgen nog eens negen.

NAC >>> Cijfer 8

Tekst: Yadran Blanco

Volledig scherm Mitchell van der Graag. © Joep Leenen De opdracht

Voor het nieuwe seizoen heeft NAC in iedere linie van alles wat nodig. Een ervaren keeper, twee backs, een centrale verdediger, twee creatieve middenvelders en een spits met garantie voor doelpunten. Het grote wachten is daarbij op Manchester City. De gulle suikeroom waarmee het een samenwerkingsverband heeft en die jaarlijks vier tot zes talenten uit zijn handelshuis naar Breda stuurt. Dat NAC uit de degradatiezone is gebleven, had het grotendeels te danken aan het huurlingenlegioen dat op een gegeven moment acht man sterk was. Met een nieuwe trainer (Mitchell van der Gaag) en een half nieuw elftal begint NAC deze zomer bijna weer op nul.

Volledig scherm Sadiq Umar. © Thomas Bakker De vertrekkende sterspeler

Linksback José Angeliño en middenvelder Manu García waren de kurk waar het elftal op dreef. Zij keren in het nieuwe seizoen op zeker niet terug. PSV en Ajax hebben concrete interesse in Angeliño die een lichte voorkeur heeft voor de landskampioen. García wil na jaren in Engeland en Nederland te hebben gewoond het liefst weer in Spanje zijn. Smaakmaker nummer drie, Sadiq Umar, dient zich eerst bij AS Roma te melden om zijn toekomst te bespreken.



De droomaankoop

Namen die rondzingen in Breda, zijn namen van tamelijk onbekende spelers die alles te bewijzen hebben in de eredivisie: doelman Wouter van der Steen, rechtsback Bram van Vlerken, linksback Joëll van Nieff en middenvelder Mark Diemers. De ‘toppers’ moeten uit de schoot van Manchester City komen. In het geruchtencircuit zingen de namen van de Kroaat Lovro Majer en de Serviër Luka Ilic rond, twee jonge middenvelders die gelinkt worden aan City.

Kassa?

Het spelersbudget bedroeg afgelopen jaar 2.7 miljoen euro, plus de zes huurlingen van Manchester City die iedere goed zijn voor vier tot zes ton. Salaris dat volledig door City wordt opgehoest. Een financiële klapper voor NAC is niet te verwachten. De meest waardevolle spelers zijn de huurlingen. Spelers waarvoor een vergoeding betaald is, zoals Koch, Mets, Vloet en Verschueren, hebben weinig transferwaarde. Mocht een City-huurling als García of Angeliño verkocht worden, ontvangt NAC een zogeheten development fee, een minieme opleidingsvergoeding van een aantal procent.

VVV >>> Cijfer: 7

Tekst: Dennis van Bergen



De opdracht

De selectie van VVV is dit seizoen te smal gebleken. De tweede seizoenshelft, waarin de Venlonaren amper nog punten pakten, vormt daarvan hét bewijs. Om die reden zal de Noord-Limburgse club, behalve een kwalitatieve impuls, ook naarstig zoeken naar verbreding van de selectie. Op die manier hoopt technisch directeur Stan Valckx te voorkomen dat de selectie te veel wordt uitgeknepen, zoals dit seizoen is gebeurd in De Koel. De voormalig verdediger van onder meer PSV heeft voor komend seizoen iets meer budget tot zijn beschikking ten opzichte van het voorbije jaar. Al zal aan de missie geen concessies worden gedaan na de zomer: handhaving.

Vertrekkende sterspeler

Spits Lennart Thy gaat weg. Zijn eigenlijke club Werder Bremen wil hem verkopen aangezien hij nog slechts een eenjarig contract heeft bij de Duitse club. VVV kan die transfersom niet betalen. Ook doelman Lars Unnerstall vertrekt uit De Koel. Althans, in formele zin. De Duitser, die een verleden heeft bij Schalke’04 en Fortuna Düsseldorf, tekende onlangs een driejarig contract bij PSV. De Eindhovenaren verhuren de afgelopen seizoen zo uitstekende Unnerstall echter meteen weer voor een jaar aan de Venlose club. Een geruststelling voor VVV.

Volledig scherm Lennart Thy. © ANP Pro Shots

Droomaankoop

Met het vertrek van Thy is meteen het voornaamste target genoemd voor het nieuwe seizoen: een spits. Valckx, bekend om zijn grote netwerk, is hard op zoek naar de gewenste vervanger. Sam Lammers van PSV is de beoogde speler die komend seizoen voor de doelpunten moet gaan zorgen in De Koel. De vraag is of de landskampioen het talent laat gaan. Valckx kijkt ook over de grens naar interessante aanvallers.

Kassa?

Middenvelder Clint Leemans en aanvaller Vito van Crooij staan in de belangstelling van diverse clubs. De kans is aanzienlijk dat ze vertrekken. In dat geval kan VVV een transfersom vragen. Ook voor trainer Maurice Steijn, die zelf graag bij NAC aan de slag zou gaan, kan de Venlose club geld vragen.

FC Emmen >>> Cijfer: 7

Tekst: Daniel Dwarswaard

De opdracht

Haben Sie eine Stunde? zou Leo Beenhakker zeggen. FC Emmen komt na de onverwachte promotie naar de eredivisie in een compleet andere wereld terecht. Zowel organisatorisch als qua spelersbeleid zal de club uit Drenthe een gigantische slag moeten slaan. De begroting wordt ongeveer verdubbeld van 3,2 naar zes miljoen. Voorzitter Ronald Lubbers zegt dat er drie of vier nieuwe spelers bij moeten komen, maar om te overleven is dat aantal waarschijnlijk wat aan de lage kant.



De vertrekkende sterspeler

Emmen heeft natuurlijk een geweldige prestatie geleverd met de promotie. Maar het elftal van Dick Lukkien blonk vooral uit als team. Er zijn geen spelers die zoveel indruk hebben gemaakt dat zij sowieso zullen vertrekken naar een grotere club.



De droomaankoop

Zoals gezegd wil Emmen een aantal spelers vastleggen met eredivisie-ervaring, maar ook De Graafschap en Fortuna Sittard vissen in precies dezelfde vijver. Bij Emmen waren keeper Dennis Telgenkamp, Jeroen Veldmate, Anco Jansen en Alexander Bannink de dragende spelers. Die laatste twee hebben een doorlopend contract. De club wil de overeenkomsten met Telgenkamp en Veldmate verlengen.



Kassa?

De financiële man van FC Emmen krijgt het vooral erg druk. In de contracten van de spelers staat overigens dat zij automatisch meer gaan verdienen nu de club is gepromoveerd. Verder moet Emmen de financiële huishouding aanpassen. Alles wordt namelijk anders: de publieke belangstelling, de sponsorinkomsten, de inkomsten uit televisie-inkomsten.

De Graafschap >>> Cijfer 9

Volledig scherm Daryl van Mieghem (l) © Lars Smook Tekst: Raymond Willemsen



De opdracht

Er vertrekken bij De Graafschap na de promotie liefst tien spelers. Trainer Henk de Jong en technisch manager Peter Hofstede zullen in moeten zetten op echte versterkingen. De selectie heeft leiderschap nodig en heeft ook behoefte aan een slimme, verdedigende middenvelder en een scorende spits.



De vertrekkende sterspeler

Daryl van Mieghem, gehuurd van Heracles Almelo, was met zijn zestien doelpunten en vele assists erg belangrijk. De Graafschap doet vooralsnog echter geen poging om Van Mieghem, nu transfervrij, definitief in te lijven.

Droomaankoop

De Doetinchemse club is bezig om de 29-jarige Stef Nijland in te lijven. Trainer De Jong verwacht dat hij met Nijland goed 'door kan voetballen'.



Kassa?

De penningmeester wordt alleen blij van de extra televisiegelden en de stijgende sponsorinkomsten. Op de transfermarkt vertegenwoordigt de huidige selectie van De Graafschap amper waarde.

Fortuna Sittard >>> Cijfer: 8

Tekst: Dennis van Bergen



De opdracht

Fortuna Sittard leeft op een wolk van euforie. De club die jarenlang onderaan in de eerste divisie bungelde en talloze malen bijna failliet ging, is opeens eredivisionist. Een prestatie van formaat van de Limburgse club en van eigenaar Isitan Gün, die de financiële randvoorwaarden creëerde. Feit is nu echter wel dat de club vrijwel volledig opnieuw opgebouwd moet worden. Fortuna werkte voornamelijk met vrijwilligers in de organisatie. Het eredivisieschap betekent dat ze in Sittard op organisatorisch vlak snel grote stappen moet maken. De eerste stap wordt deze week verwacht met de aanstelling van René Eijer als hoofdtrainer.

Volledig scherm Perr Schuurs (midden) centraal bij het promotiefeest. © ANP Pro Shots De vertrekkende sterspeler

Zelden werd een speler zo ovationeel toegezongen in Sittard als Perr Schuurs. Na afloop van de kampioenswedstrijd tegen Jong PSV weergalmde zijn naam uit de kelen van 12.000 Limburgse supporters. De 18-jarige verdediger maakt deze zomer de overstap naar Ajax. Een droomstap voor de jongeling, die afgelopen seizoen met afstand de beste speler was bij de geel/groenen. Kenners zien voor hem dezelfde carrière weggelegd als Matthijs de Ligt, die zowel als voetballer als persoon wel gelijkenissen vertoont met de Fortuna-captain. Beide spelers zijn op jeugdige leeftijd al heel evenwichtig. Stiekem koestert Kevin Hofland, assistent-trainer van Fortuna en de man die de lijnen uitstippelt, nog de hoop dat Schuurs een jaar gehuurd kan worden van Ajax. Die kans lijkt klein.

Volledig scherm Todd Cantwell (rechts). © Pro Shots De droomaankoop

Hofland is tevreden met de selectie die hij nu heeft. Wel baalt hij van het vertrek van Todd Cantwell. De middenvelder keert vermoedelijk terug naar Norwich City, de club waar Fortuna hem van huurde. De Engelsman behoorde de afgelopen maanden tot de beste spelers van Fortuna Sittard. Vandaar dat Hofland hoopt dat Cantwell opnieuw voor een jaar gehuurd kan worden. Verder hoopt de gepromoveerde club zich in elke linie met één eredivisiewaardige speler te versterken. Nu de begroting verdubbelt van 2,5 naar circa 5 miljoen euro is daar budget voor.