NAC wil Luis Orejuela weghalen bij Ajax

Carpoolduo wijst Go Ahead Eagles de weg: ‘Bakxie, ik ben er!’

10:01 Het Brabantse tandem - Istvan Bakx en Richard van der Venne - was gisteravond weer goud waard voor Go Ahead Eagles. ,,We vinden elkaar blindelings, zoals je hebt kunnen zien”, zei matchwinnaar Van der Venne na de 1-2 zege bij FC Eindhoven.