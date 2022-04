Nacer Bouhanni beleeft ‘nachtmerrie’ na bizar ongeluk met voetganger: ‘Beeld komt steeds in mijn gedachten’

Ronde van TurkijeNacer Bouhanni is nog altijd ‘in shock’ na zijn aanrijding met een voetganger tijdens de tweede etappe in de Ronde van Turkije. ,,Ik kan niet begrijpen hoe dit kon gebeuren.”

Op Instagram schrijft de Franse renner over het bizarre ongeval: ,,We reden ongeveer 55 kilometer per uur op het moment van de botsing en ik kon het niet voorkomen. Het beeld komt steeds weer in mijn gedachten. Het is een nachtmerrie”.

Bouhanni revalideert in eigen land van de verwondingen die hij opliep. Hij heeft onder meer nekwervels gebroken. De sprinter van Arkéa Samsic botste op iemand die nietsvermoedend over de weg liep. Op sociale media is een filmpje te zien van het incident. De motor die voor het peloton uit rijdt, passeert de persoon die over de weg loopt zonder verdere actie te ondernemen. Een toeschouwer langs de kant probeert de wandelaar nog weg te trekken als het peloton voorbij raast, maar enkele renners botsen vol op beide personen.

Volledig scherm Nacer Bouhanni, archieffoto. © AFP

,,Psychologisch is het heel moeilijk voor mij, ik vreesde het ergste tot ik in Parijs aankwam en ik dank nog steeds de neurochirurg van de kliniek enorm voor mijn verzorging. Mijn herstel zal erg lang duren, want ik heb mijn nekwervels gebroken. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, maar ik hoop dat ik hier helemaal van herstel.”

Vijfde etappe

De Australiër Sam Welsford heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Turkije. De renner van Team DSM won na een rit over 186 kilometer van Manisa naar Ayvalik de sprint van het peloton vóór de Belg Jasper Philipsen en de Nederlander Arvid de Kleijn. Cees Bol, ploeggenoot van Welsford bij DSM, eindigde als achtste. Enkele honderden meters voor de finish was er nog een valpartij in de sprintende meute.

De Argentijn Eduardo Sepúlveda behield de leiding in het algemeen klassement. De Ronde van Turkije telt nog drie etappes.

Volledig scherm Sam Welsford juicht na zijn zege in etappe 5. © photo: Cor Vos