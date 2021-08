Nadal beëindigt seizoen: ‘Ik zal er alles aan doen om nog een tijdje van deze sport te kunnen genieten’

,,Ik moet helaas het seizoen 2021 beëindigen. Ik heb eerlijk gezegd al een jaar veel meer last van mijn voet dan zou moeten. Ik heb wat tijd nodig om te herstellen", schrijft Nadal op Twitter. ,,In dit jaar heb ik dingen gemist die er voor mij toe doen, zoals Wimbledon en de Olympische Spelen.”

Dit houdt in dat de nummer 4 van de wereld zich ook afmeld voor de US Open, die maandag 30 augustus begint, traditioneel het laatste grandslamtoernooi van het jaar. ,,Ook dit is een belangrijk toernooi voor mij. Maar ik heb niet de mogelijkheid gehad om te trainen, mijzelf voor te bereiden en de concurrentiestrijd aan te gaan zoals ik dat graag zou willen.”

Nieuw is de voetblessure niet, stelt Nadal. In 2005 speelde de kwetsuur al. ,,Het is tijd om te herstellen en dingen te veranderen, om proberen te begrijpen wat er met mijn voet is gebeurd. Zodat ik een oplossing kan vinden en ook nog de komende jaren te blijven strijden voor de dingen die mij echt motiveren en nog een tijdje van deze sport te kunnen genieten.”